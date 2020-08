22. July 2020 Armeniens Präsident dankt I.S.A.R.-Team

Der armenische Präsident Prof. Dr. Armen Sarkissjan hat in der Hauptstadt Jerewan ein Team von I.S.A.R. Germany empfangen. In seiner Ansprache sagte Sarkissjan: “Wenn man sich die Zahl der Menschen, die wir verloren haben ansieht, dann ist es eine Tragödie. Es gibt nur einen Weg, den Virus zu besiegen und das ist der globale Kampf dagegen. Deshalb müssen wir alle zusammen dagegen ankämpfen. Aus dieser Perspektive ist es wichtig zu sehen, was I.S.A.R. Germany in Armenien tut.”

Mit seinem Empfang wolle Armen Sarkissjan nicht nur der Hilfsorganisation, sondern auch Deutschland und den Menschen aus Deutschland danken, sagte der Staatschef. Ausdrücklich bedankte er sich auch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Steinmeier, die die UNterstützung für Armenien ermöglicht hätten.

An das I.S.A.R.-Team gerichtet erklärte der Präsident, dass er jedem Teammitglied Gesundheit und Fröhlichkeit wünsche. “Sie arbeiten an der Front des Kampfes”, erklärte der Sarkissjan und sprach dem Team dafür seine Hochachtung aus.

Das I.S.A.R.-Team ist seit dem 13. Juli in Armenien im Einsatz und unterstützt dort lokale Einrichtungen, Krankenhäuser und Verwaltungen beim Kampf gegen die Corona-Pandemie.

