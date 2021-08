22. July 2021 I.S.A.R. noch immer im Katastrophengebiet

Unser Team ist auch eine Woche nach der Flut wieder in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen unterwegs, um dabei zu helfen, die Folgen der Unwetterkatastrophe zu beseitigen. In Ahrweiler unterstützt das I.S.A.R. bei der Räumung der Straßen in der historischen Altstadt, um diese für Bewohner, Feuerwehr und Rettungsdienste wieder befahrbar zu machen. Diese Aufgabe wird uns auch in den nächsten Tagen noch beschäftigen. Ein unerlässlicher Partner ist dabei für uns die Firma Leonhard Weiss GmbH, die schwere Technik zur Verfügung stellt. Parallel dazu waren unsere Baufachberater mit dem THW im Einsatz, um die Standfestigkeit von Gebäuden zu begutachten.Eine weitere Einsatzstelle befand sich in Stolberg. Dort kontrollierten Mitglieder unseres Teams, gemeinsam mit Experten des Ingenieurbüros Rückert und des Tiefbauamtes Stolberg über 20 Brücken. Im Einsatz war auch das Drohnenteam der BRH Rettungshundestaffel Märkisches Sauerland e.V.

