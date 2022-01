9. January 2022 I.S.A.R. im Einsatz gegen Corona auf den Philippinen

Ein Team der Partnerorganisationen BRH Bundesverband Rettungshunde und I.S.A.R. Germany ist am Samstag in die philippinische Provinz Leyte aufgebrochen. Es wird in den nächsten Tagen an das Krankenhaus der Stadtgemeinde Calubian umfangreiche medizinische Ausrüstung übergeben. Dazu gehören Betten, Sauerstoffkonzentratoren, ein Ozon-Sterilisator sowie ein geschlossener und belüfteter Laborarbeitsplatz, an dem mit kontaminierten Materialien gearbeitet werden kann.

Geplant sind auch Schulungen des Krankenhauspersonals und ein intensiver Erfahrungsaustausch. Die Ausrüstung wurde aus Mitteln der “Aktion Deutschland Hilft.” finanziert und soll dazu beitragen, die Versorgung von Corona-Patienten zu verbessern.

Mehr über über die Arbeit unseres Teams erfahrt ihr in den nächsten Tagen.