13. January 2022 I.S.A.R. unterstützt Krankenhaus auf Philippinen

Die deutschen Hilfsorganisationen BRH Bundesverband Rettungshunde (Hünxe) und I.S.A.R. Germany haben dem Krankenhaus in der philippinischen Stadtgemeinde Calubian umfangreiche medizinische Ausrüstung übergeben. Finanziert wurde das Projekt aus Mitteln des Spendenbündnisses „Aktion Deutschland hilft“. Die Ausrüstung soll die Behandlungsmöglichkeiten von Covid-Patienten weiter verbessern. Das Projekt wirkt zudem nachhaltig, da die übergebene Ausrüstung auch im normalen Klinikalltag genutzt werden kann. Der Klinik wurden u.a. ein Laborarbeitsplatz zur Arbeit mit kontaminierten Materialien, Betten, Inhalationsgeräte, Ozon-Sterilisatoren, Sauerstoff-Konzentratoren und Raumluftfilter übergeben.

Für die Übergabe reiste ein Team der Hilfsorganisationen mit Ausnahmegenehmigungen des philippinischen Außen- und Gesundheitsministeriums nach Calubian. Aktuell gestattet das Land bis auf wenige Ausnahmen keine Einreisen von Ausländern. Während ihres Aufenthaltes traf sich das Team mit dem Personal mehrerer Krankenhäuser zum Erfahrungsaustausch und zu Schulungen. Geplant ist, die Zusammenarbeit in Zukunft fortzusetzen, um die medizinische Versorgung der Menschen in der Region Calubian weiter zu verbessern.

Ausgewählt wurde das Krankenhaus, weil es bislang über eine der schlechtesten medizinischen Ausrüstungen in der Provinz Leyte verfügte und das nächste größere Krankenhaus Stunden entfernt ist. Heutzutage übliche Ausrüstung fehlt bzw. ist veraltet. Gleichzeitig hatte die Region Calubian zum Start des Projektes die meisten Corona-Fälle in der Provinz Leyte und die meisten hospitalisierten Patienten.

„Das Projekt zeigt einmal mehr, dass die Spenden aus Deutschland dort ankommen, wo sie wirklich gebraucht werden“, so die Präsidenten von BRH und I.S.A.R. Jürgen Schart und Dr. Daniela Lesmeister. „Mit der Region Leyte verbindet uns seit dem schweren Wirbelsturm Hayian im Jahr 2013 eine enge Partnerschaft. Wir kennen hier die wichtigsten Akteure und unsere Organisationen sind vielen Menschen bekannt. Dies machte es uns leichter, die passenden Projekte zu finden und die Hilfe wirklich an der Basis ankommen zu lassen.“

Das Krankenhaus in Calubian verfügt über 25 Behandlungsplätze und ist für eine Region mit rund 80.000 Einwohnern zuständig.