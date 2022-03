4. März 2022 15 Tonnen Hilfsgüter mit I.S.A.R. auf dem Weg in die Ukraine

Ein Hilfstransport von I.S.A.R. Germany und der Partnerorganisation BRH Bundesverband Rettungshunde ist am Mittag von Hünxe in Nordrhein-Westfalen in die Ukraine gestartet. An Bord sind mehrere Tonnen Ausrüstung zur intensivmedizinischen Versorgung von Patienten. Darunter Medikamente, Narkosemittel, Infusionen, chirurgisches Besteck, ein OP-Tisch, OP-Kleidung, Verbandsmaterial und Beatmungsgeräte. Außerdem werden eine Ausrüstung für Starlink-Satelliten-Internet, Zeltheizungen, Isomatten, Notstromaggregate, Hygienesets und Sterilisatoren in das Kriegsgebiet gebracht. Finanziert wird der Transport durch die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ Anfang der kommenden Woche wird der Transport in der Ukraine ankommen.

„Die Menschen in der Ukraine brauchen dringend Hilfe. Für uns ist es wichtig, unsere Erfahrungen aus internationalen Einsätzen einbringen zu können“, so I.S.A.R. Präsidentin Dr. Daniela Lesmeister. „Mit der ´Stiftung RTL – Wir helfen Kindern´ haben wir einen starken Partner an unserer Seite.“ Stiftungsvorstand Wolfram Kons erklärte: „Gerade jetzt sind Organisationen wie I.S.A.R. von entscheidender Bedeutung. Das wissen auch die Menschen in Deutschland. Es ist eine überwältigende Hilfe, die ich in meinen 27 Jahren Stiftungsarbeit so noch nie erlebt habe.“

An Bord des Transports sind auch eine Tonne lang haltbare Lebensmittel und mehrere Tausend Powerbanks. Diese sind von Unternehmen gespendet bzw. aus Spendengeldern von Privatpersonen finanziert worden. Insgesamt werden mit dem Transport 15 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine gebracht.