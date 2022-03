15. März 2022 Zwei neue I.S.A.R.-Schadensplatzberater ausgebildet

Wie einsturzgefährdet ist ein Gebäude? Ist es vielleicht sogar noch bewohnbar? Wie viele Verletzte gibt es an einer Schadensstelle und wie ist mit unerwarteten Zwischenfällen bei einem Bergeeinsatz um zugehen?

Solche und ähnliche Fragen gehören für ausgebildete Schadensplatzberater zum Alltag. In einem einwöchigen Praxiskurs zum On Site Advisor im schweizerischen Wangen an der Aare wurden auch zwei Einsatzkräfte von I.S.A.R. dazu ausgebildet. Unter Organisation der Schweizer Rettungskette nahmen Organisationen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg an der Ausbildung teil und lernten neben den Grundlagen der Priorisierung von Einsatzstellen auch die Grundlagen der Teamführung einer Bergeeinheit und der Sicherheit des Teams. Inhaltlich gibt die International Search and Rescue Advisory Group, kurz Insarag, die Richtlinien der Ausbildung der Umsetzung vor.

I.S.A.R. Germany ist seit 2007 durch die Gruppe, die zu den Vereinten Nationen gehört, zertifiziert. Mehr dazu hier.