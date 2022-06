29. Mai 2022 I.S.A.R. bei Empfang zu Haitis Nationalfeiertag

Anlässlich des Nationalfeiertages der Republik Haiti hatte der Botschafter des Landes in Deutschland S.E. Frantz Bataille auch I.S.A.R. Germany zu einem Empfang nach Berlin eingeladen. Dabei bedankte er sich noch einmal für den Einsatz des gemeinsamen Teams von I.S.A.R. Germany und der Partnerorganisation BRH nach dem schweren Erdbeben im August letzten Jahres. Unser medizinisches Team war damals auf der Insel Grande Cayemites im Einsatz und konnte dort über 800 Patienten behandeln. Darunter waren 200 Kinder und 90 Schwangere.

Vertreten wurde I.S.A.R. Germany in Berlin von Geschäftsstellenleiter Peter Janssen. Er konnte am Rande des Treffens Gespräche mit zahlreichen Vertretern lateinamerikanischer Länder führen. Im Mittelpunkt stand dabei das Thema Katastrophenhilfe. Hier wird der Austausch in der nächsten Zeit noch fortgeführt werden.