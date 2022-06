31. Mai 2022 I.S.A.R. erhält Spende für Kinder in der Ukraine

10.000 Euro hat das Gymnasium in Voerde für die Arbeit von I.S.A.R. Germany in der Ukraine gespendet. Das Geld war bei einem Sponsorenlauf zusammengekommen. Die Idee zum Sponsorenlauf hatten die Schülerinnen Annabell Kolodziej, Frieda Wibbelhoff, Selena D‘Agostino und Merit Flohr schon im März kurz nach dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine. Zusammen mit ihrer Klasse 8a und Sportlehrer Markus Balthaus stellten sie ihn innerhalb weniger Wochen auf die Beine. Insgesamt sind bei dem Sponsorenlauf über 34.000 Euro eingesammelt worden, die nun an Gänseblümchen e.V., UNICEF und I.S.A.R. Germany übergeben wurden. Ein Teil der Einnahmen aus dem Sponsorenlauf verbleibt aber auch am Gymnasium Voerde. Zurzeit lernen hier über 20 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine vor allem Deutsch. Bei I.S.A.R. soll die Spende eingesetzt werden, um von Krieg betroffene Kinder medizinisch zu versorgen. Vielen Dank für diese großartige Unterstützung!