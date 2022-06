6. Juni 2022 I.S.A.R.-Klavier im Museum

Nach der Flut im Ahrtal war das „Klavier von Ahrweiler“ ein Hoffnungsschimmer. Seit kurzem steht es im Feuerwehrmuseum in Fulda. Ein ISAR Team war bei Aufräumarbeiten in den Straßen von Ahrweiler auf die Besitzer des Klaviers aufmerksam geworden und half ihnen dabei, das Instrument aus einem vom Hochwasser in Mitleidenschaft gezogenem Gebäude zu bringen.

Eigentlich sollte das nasse Klavier verschrottet werden. Doch glücklicherweise war der Bagger defekt, der das Klavier auf einen LKW laden sollte. Und so wurde die Straße vor dem Haus für das Instrument noch mal zur großen Bühne. Kurzerhand bekommt es den Schriftzug „Spiel mich!“ und in den nächsten Tagen folgten einige der Passanten dieser Aufforderung. Das Klavier erklingt noch einmal und es wird gesungen. Videos und Fotos sorgen in den sozialen Medien für Schlagzeilen. Die THW-Historische Sammlung und das Deutsche Feuerwehrmuseum erkannten die historische Bedeutung und holten das Klavier ins Museum nach Fulda. Im Mai wurde das Instrument offiziell übergeben. Zum Gedenken an die Flutkatastrophe 2021 hatte der Komponist Kai Ferchel eigens eine Klaviersonate komponiert und diese auf dem Klavier uraufgeführt.