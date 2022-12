I.S.A.R. bei Heat-Kurs in Mosbach

Damit hat sich unser Vorausteam in den vergangenen Tagen erstmals im Rahmen eines speziellen Lehrgangs beschäftigt.

Im Rahmen eines Trainings bei der HEAT Akademie in Mosbach in Baden spielten das Verhalten in Gefahrensituationen, taktische Erste Hilfe aber auch Brandbekämpfung und das Bergen von Fahrzeugen aus kritischen Lagen eine Rolle. Zahlreiche einsatzähnliche Übungen sorgten dafür, die Theorie auch in der Praxis übertragen zu können.

Gestaltet wurde die Weiterbildung unter der Leitung des HEAT Akademie-Leiters Mario Pröhl, der mit unserem Team bereits in Haiti im Einsatz war und dort mit seinen Mitarbeitern für die Sicherheit des EMT und des Vorausteams sorgte