I.S.A.R. empfängt Delegation aus Indonesien

Ende November ist eine Delegation aus Indonesien bei uns zu Gast gewesen. Dazu gehörten Mitglieder des MDMC Indonesia , der World Health Organization (WHO) und des indonesischen Gesundheitsministeriums. Die Experten informierten sich über die Arbeit des von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zertifizierten Emergency Medical Teams von ISAR Germany und über unsere Search and Rescue (SAR)-Einheit. Die MDMC Delegation informierte über ihre Arbeit in dem immer wieder von Naturkatastrophen heimgesuchten Land.