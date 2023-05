2. Mai 2023 I.S.A.R. berichtet von Türkei-Einsatz

Neben zahlreichen lokalen und regionalen Aktionen, Gesprächsrunden und Diskussionsveranstaltungen, beteiligen wir uns auch auf dem internationalen Parkett am Informationsaustausch. So auch in der letzten Aprilwoche, als wir an einem Panel zum Thema Disaster-Communication in Ankara teilnahmen.

Auf Einladung des Directorate of Commmunications nahmen wir am Panel mit dem Titel „Heroes without Borders“ teil, bei dem wir zusammen Kollegen aus Spanien, Polen, Südkorea und Aserbaidschan unsere Erlebnisse aus dem Erdbebeneinsatz in der Türkei besprachen. Neben Anerkennung für unsere Arbeit in der Provinz Hattay gab es auch eine Menge Nachfragen zu den Themen Rettungshundearbeit, Einsatzkommunikation und dem Umgang mit Menschen unter Trümmern.