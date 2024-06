17. Juni 2024 I.S.A.R. Medics trainieren im Trauma-Kurs

Das wissen wir und das weiß vor allem unser medizinisches Team. Aus diesem Grund hat das I.S.A.R. Germany-Medical Team zusammen mit zwei Medics vom German Federal Agency for Technical Relief (THW) das vergangene Wochenende auf der Training Base Weeze GmbH & Co. KG genutzt, um gezielt die Abläufe bei der Rettung vitalbedrohter Menschen zu trainieren. Gecoacht von den Experten des Unternehmens MegaMed haben wir nicht nur die Rettung aus Fahrzeugen geübt, sondern uns auch mit Rettungsgerät, Notfallmedikamenten und Untersuchungstechniken auseinandergesetzt. Ein spannendes, lehrreiches und herausforderndes Wochenende, das aber Lust auf mehr macht!

Der Fokus lag auf der praktischen Anwendung von lebensrettenden Maßnahmen unter realistischen Bedingungen. Dazu gehörte auch die Simulation verschiedener Szenarien, um die Teams auf unterschiedliche Herausforderungen vorzubereiten. Besonders wertvoll war die Zusammenarbeit mit den THW-Medics, die uns wertvolle Einblicke und Tipps aus ihrer umfangreichen Erfahrung geben konnten.

Neben der technischen Ausbildung wurde auch großer Wert auf die Verbesserung der Teamkommunikation und -koordination gelegt, da diese Faktoren in Notfällen entscheidend für den Erfolg sind. Jeder Teilnehmer hatte die Möglichkeit, in verschiedenen Rollen zu agieren und so ein umfassendes Verständnis für die gesamte Rettungskette zu entwickeln.

Solche intensiven Trainingseinheiten sind unerlässlich, um im Ernstfall bestmöglich vorbereitet zu sein. Wir sind stolz auf das, was wir an diesem Wochenende erreicht haben, und freuen uns darauf, unser Wissen und unsere Fähigkeiten in zukünftigen Einsätzen zum Wohl der Menschen einsetzen zu können.

Insgesamt war es ein sehr erfolgreiches und motivierendes Wochenende, das uns alle noch enger als Team zusammengeschweißt hat. Wir sind gespannt auf die nächste Fortsetzung und die weiteren Herausforderungen, die vor uns liegen.