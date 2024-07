4. Juli 2024 I.S.A.R. beteiligt sich an Projekt zur smarten Rettungsdienst-Tools

In den vergangenen 36 Monaten konnte ein Team von I.S.A.R. Germany an einem Projekt der EU im Programm HORIZON 2020 teilnehmen, bei dem die Erforschung und Entwicklung von digitalen und smarten Tools im Rettungsdienst, bei Feuerwehren und – relevant für ISAR Germany – bei internationalen Katastrophen und Großschadenslagen wie Erdbeben, Tsunamis und anderen Ereignissen im Vordergrund standen. Es wurde gemeinsam mit 21 Partnern, internationalen Universitäten, Feuerwehren und First-Responder Organisationen aus Spanien, Griechenland, Großbritannien, Slowenien, Österreich, Frankreich und Deutschland ein computergesteuerter Smart Helmet entwickelt, der in verschiedenen Szenarien auch von uns getestet werden konnte. Mit diesem Helm und der integrierten HoloLens Brille mit verschiedenen Programmmodulen kann in Zukunft die Arbeit und Sicherheit von SAR Teams verbessert werden.

Hierzu waren wir in Weeze und Thessaloniki in Übungsszenarien für Großschadenslagen, in Spanien im Gebirge mit der Bergrettung und in Frankreich in einem Testtunnel der Feuerwehr, um das Zusammenspiel der 15 verschiedenen Sensoren mit Biosignalen, WiFi Signalfinder, Gaswarnsystem und Geruchssensoren, digitaler Lokalisation von Verletzten und Verschütteten, Display-gesteuerter Kommunikation und weiteren zukunftsträchtigen Untersystemen immer wieder zu testen und zu verbessern. Nach nun drei Jahren fand dieses Projekt heute in Madrid seinen vorläufigen Abschluss.

In vielen Gesprächen zeigten sich alle Partner sehr glücklich mit den Ergebnissen und auch die gewinnbringende internationale europäische Zusammenarbeit und Kooperation stand einmal mehr im Vordergrund.

Text: Simon Gutzeit