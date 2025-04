28. März 2025 I.S.A.R. beobachtet Situation nach Myanmar-Beben

Am 28. März 2025 hat ein starkes Erdbeben der Stärke 7,7 Myanmar und Thailand erschüttert. Das Epizentrum lag nahe Mandalay, der zweitgrößten Stadt Myanmars. Wenige Minuten später folgte ein Nachbeben der Stärke 6,4. In Myanmar kamen mehr als 140 Menschen ums Leben, über 700 wurden verletzt. In Thailand starben mindestens 10 Personen, hauptsächlich durch den Einsturz eines im Bau befindlichen Hochhauses in Bangkok. Die Behörden befürchten einen Anstieg der Opferzahlen, da viele Menschen noch vermisst werden.

I.S.A.R. Germany begann umgehend nach dem Beben, das sich gegen 7.20 Uhr Deutscher Zeit ​ereignete, die Lage zu beobachten und Partnern in der Region Kontakt aufzunehmen. Das Informations- und Lagezentrum wurde in den Räumen der Feuerwehr Duisburg eingerichtet, ein klares Zeichen für eine erfolgreiche bestehende Kooperation von I.S.A.R. Germany mit inländischen Rettungs- und Katastrophenschutzeinheiten. Unser Team beobachtet die Lage weiterhin, ob ein Rettungsteam ins Schadensgebiet entsandt wird, ist zur Stunde aber noch nicht gewiss.

Parallel ist eine Spendenkampagne auf der Plattform Betterplace.org angelaufen. Aktuelle Informationen zu den Entwicklungen finden sich auf den Social Media Kanälen von I.S.A.R. Germany.