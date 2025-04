17. April 2025 I.S.A.R. unterstützt polnisches Team bei INSARAG-Rezertifizierung in Gdańsk

In Gdańsk findet derzeit eine der wichtigsten Katastrophenschutzübungen des Jahres statt: Die INSARAG-Rezertifizierung des polnischen Urban Search and Rescue (USAR)-Teams. Bei dieser intensiven, mehrtägigen Großübung wird die Einsatzfähigkeit des Teams nach den strengen internationalen Richtlinien der International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) überprüft.

Das Ziel: die erneute Klassifizierung als „Heavy USAR Team“ – eine Voraussetzung dafür, dass das polnische Team auch weiterhin weltweit bei Naturkatastrophen wie Erdbeben zum Einsatz kommen kann.

Das polnische USAR-Team

Polen verfügt über ein erfahrenes und hochprofessionelles USAR-Team, das regelmäßig an internationalen Hilfseinsätzen teilnimmt. Das Team ist dem State Fire Service (Państwowa Straż Pożarna) unterstellt und wurde erstmals 2015 von INSARAG als „Heavy Team“ klassifiziert. Seitdem war es u.a. in Nepal (2015), Albanien (2019) und zuletzt im Erdbebengebiet in der Türkei (2023) im Einsatz. Mit moderner Ausrüstung, einer starken logistischen Komponente und einem hohen Ausbildungsstandard gehört es zu den leistungsfähigsten Einheiten Europas.

ISAR Germany – Aktiver Teil der internationalen Zusammenarbeit

Als langjähriges Mitglied der internationalen INSARAG-Familie ist ISAR Germany ein aktiver Unterstützer bei dieser wichtigen Übung in Gdańsk. Drei erfahrene Mitglieder unseres Field Office Teams sind vor Ort im Einsatz.

Unsere Aufgaben im Detail:

Exercise Control (EXCON): Wir unterstützen die Übungsleitung bei der Planung, Steuerung und Bewertung der Einsatzlagen. Die EXCON ist das „Herz“ der Übung, in dem alle Fäden zusammenlaufen.

Information, Coordination and Management System (ICMS): ISAR Germany betreibt und pflegt das zentrale digitale System zur Lageführung und Koordination. Es ist ein entscheidendes Werkzeug, um Informationen strukturiert zu erfassen und international teilbar zu machen.

Reception/Departure Centre (RDC): Ein ISAR-Teammitglied hat das RDC für vier Stunden übernommen – eine zentrale Schnittstelle, über die alle Teams bei Ankunft und Abreise registriert und koordiniert werden.

USAR Coordination Cell (UCC): Wir unterstützen die multinationale Koordinierungszelle, die die Übersicht über die verschiedenen internationalen Rettungsteams vor Ort behält und Einsätze aufeinander abstimmt.

Warum diese Übungen entscheidend sind

Echte Einsätze zeigen immer wieder: Nur wer regelmäßig trainiert, kann im Ernstfall schnell, sicher und effektiv helfen. Die INSARAG-Klassifizierung ist dabei mehr als nur ein Zertifikat – sie ist ein Garant für verlässliche Hilfe unter extremen Bedingungen.