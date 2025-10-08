8. Oktober 2025 I.S.A.R. erhält Startsocial-Stipendium

I.S.A.R. Germany ist von einer unabhängigen Jury als eine von 100 Initiativen aus knapp 300 Bewerbungen für das startsocial-Beratungsstipendium 2025/26 ausgewählt worden. Die Auszeichnung des gemeinnützigen Vereins startsocial e.V. würdigt die Arbeit unserer ehrenamtlichen Katastrophenschutzorganisation und ermöglicht eine gezielte Weiterentwicklung im Bereich der professionellen Kommunikation.

Expertise aus der Wirtschaft für den Katastrophenschutz

Das Stipendium verbindet Wirtschaft und Zivilgesellschaft durch einen gezielten Wissenstransfer. Ab November werden zwei erfahrene Fach- und Führungskräfte uns vier Monate lang ehrenamtlich begleiten. Gemeinsam werden Strategien und Maßnahmen erarbeitet, um die Organisation in ihrer Wirkung weiter zu stärken.

Dr. Jutta Bodem-Schrötgens, Geschäftsführerin von startsocial e.V., betont: „Zivilgesellschaftliches Engagement ist das Rückgrat unserer Demokratie – gerade in diesen turbulenten Zeiten. Mit unseren Beratungsstipendien möchten wir die Initiativen stärken, damit sie ihre Wirkung noch besser entfalten können.“

Warum professionelle Öffentlichkeitsarbeit entscheidend ist

Als ausschließlich spendenfinanzierte Hilfsorganisation ist I.S.A.R. Germany auf das Vertrauen und die Unterstützung der Öffentlichkeit angewiesen. Jeder Einsatz, jede Ausrüstung und jede Schulung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte wird durch Spenden ermöglicht. Eine professionelle Kommunikation über soziale Medien ist daher weit mehr als ein zusätzlicher Kanal – sie ist zentral für die Arbeitsfähigkeit der Organisation.

Social Media erfüllt für I.S.A.R. Germany mehrere essenzielle Funktionen: Transparenz gegenüber Spendern durch authentische Einblicke in Einsätze und Projekte, schnelle Krisenkommunikation bei akuten Katastrophen, Gewinnung neuer ehrenamtlicher Helfer sowie der kontinuierliche Aufbau von Vertrauen durch direkte, nachvollziehbare Berichterstattung.

Nachhaltige Weiterentwicklung als Ziel

Die Erfolgsquote des Programms ist beeindruckend: Im vergangenen Jahr gaben 99 Prozent der geförderten Initiativen an, sich durch das Stipendium entscheidend weiterentwickelt zu haben. I.S.A.R. Germany wird die kommenden vier Monate nutzen, um die Kommunikationsstrategie weiter zu schärfen und nachhaltige Strukturen für die Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden direkt in die tägliche Arbeit einfließen – zum Nutzen der Organisation und letztlich der Menschen, die auf schnelle, professionelle Hilfe in Krisensituationen angewiesen sind.

Hier gehts zur Pressemitteilung des Programms.