I.S.A.R. Germany und der BRH Bundesverband Rettungshunde entsenden Hilfsteam in die Türkei

Die Hilfsorganisationen I.S.A.R. Germany und BRH Bundesverband Rettungshunde entsenden nach dem schweren Erdbeben in der Türkei ein Such- und Rettungsteam in die türkische Katastrophenregion. 42 Teammitglieder mit sieben Rettungshunden starten am Montagabend mit einem Sonderflug vom Flughafen Köln/Bonn. Die Maschine soll nach Gaziantep fliegen. In Absprache mit den türkischen Behörden verlegt das Team von dort in das Einsatzgebiet. Der genaue Zeitpunkt des Abflugs steht noch nicht genau fest. Aktuell gehen wir davon aus, dass die Maschine gegen Mitternacht in Richtung Türkei abhebt.