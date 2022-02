16. February 2022 Experten aus sechs Ländern üben Koordinierung von Katastropheneinsätzen

Auf Einladung von I.S.A.R. Germany üben derzeit 28 Spezialisten aus sechs Staaten TCRH in Mosbach in Baden-Württemberg. Sie trainieren bei dem Workshop die Koordinierung und das Management von internationalen Rettungseinsätzen nach schweren Erdbeben. Organisiert wurde der Kurs von den Urban Search and Rescue Einheiten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Unterstützung kam vom USAR.NL Team. Zu Gast sind auch Spezialisten aus England und Israel. Sie vertiefen während des Lehrgangs ihr Wissen über die Einsatzregeln der Vereinten Nationen.

Geübt wird u.a. der Aufbau eines Reception and Departure Centers (RDC). Dieses wird im Einsatzfall am Flughafen des betroffenen Landes aufgebaut und ist dafür zuständig, die ankommenden Hilfsteams aus aller Welt zu koordinieren und dabei eng mit den Behörden des Landes zusammenzuarbeiten. In der Regel übernimmt das zuerst eintreffende internationale Hilfsteam den Aufbau des RDC.

Dies gilt auch für die Urban Search and Rescue Coordination Cell (UCC). Diese ist Teil der OSOCC, des Koordinierungszentrums der Vereinten Nationen in einem Katastrophengebiet. Über die UCC werden im Einsatzland die internationalen Such- und Rettungsteams unterstützt und koordiniert.

Während des Lehrgangs üben die Teilnehmer außerdem, Schadensstellen zu beurteilen und den Bedarf an benötigter Hilfe abzuschätzen. Das Trainingszentrum in Mosbach bietet dafür ideale Bedingungen.