20. Februar 2022 I.S.A.R. Turkey gegründet – Kooperationsvertrag unterzeichnet

I.S.A.R. wird künftig auch in der Türkei aktiv sein. Unsere türkischen Partner haben dafür die Voraussetzungen geschaffen und I.SA.R. Turkey gegründet. Vertreter von I.S.A.R. Turkey und I.S.A.R. Germany unterzeichneten inzwischen einen Kooperationsvertrag. Bereits im Herbst hatte eine Delegation aus Deutschland die Partner in der Türkei besucht. Bei dem Treffen wurden Details der Zusammenarbeit besprochen. Das Treffen fand im Erdbebenmuseum von Izmit/Kocaeli statt Die Stadt war im August 1999 von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Damals starben über 17.000 Menschen.

Die deutsche Seite wird den Aufbau der türkischen Such- und Rettungsorganisation u.a. mit Wissenstransfer und technischer Ausstattung unterstützen. Gemeinsame Schulungen und praktische Ausbildungen sollen dabei helfen, I.S.A.R. Turkey schnell zu einer Katastrophenschutzeinheit mit hoch qualifiziertem Personal zu entwickeln. I.S.A.R. Turkey wird an mehreren Standorten im Land national tätig sein, sich beim Aufbau aber neben nationalen auch an den Richtlinien der Vereinten Nationen für SAR Einheiten orientieren.

Die Türkei wird regelmäßig von schweren Katastrophen heimgesucht. Im vergangenen Jahr wurden die Katastrophenschützer des Landes u.a. bei großen Waldbränden und Überflutungen gefordert. Die Türkei ist zudem häufig von Erdbeben betroffen. Besonders die Region Istanbul bereitet Erdbebenforschern Sorge.