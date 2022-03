23. März 2022 I.S.A.R. im Austausch mit ukrainischen Behörden

Unser Teamleiter in Polen, Dr. Steven Bayer, hat sich mit der Landrätin der Region Lwiw in der Ukraine Khrystyna Zamula und dem Landrat des polnischen Powiat Lubaczowski Zenon Swatek getroffen. Bei den Gesprächen ging es um den Hilfsbedarf in den Regionen. ISAR Germany und die Partnerorganisaton BRH Bundesverband Rettungshunde e.V. haben ihre Unterstützung zugesagt. Durch den direkten Kontakt kann Hilfe nun noch mehr am Bedarf ausgerichtet werden. Inzwischen haben ISAR Germany – International Search and Rescue und BRH über 60 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine gebracht.