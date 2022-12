17. Dezember 2022 I.S.A.R. strahlt aus

Derzeit leuchtet I.S.A.R. Germany von der Außenfassade des Citypalais in Duisburg. Dank der Unterstützung des MERKUR CASINO Duisburg ist unsere Organisation auf großer. Fläche und vollkommen digital präsent. Frei nach dem Motto: „In der Welt im Einsatz, in Duisburg zu Hause.“

Der Countdown läuft: 3, 2, 1…Klick! Mit vereinten Kräften wird der rote Buzzer gedrückt. Unmittelbar darauf erscheint an der Außenfassade des CityPalais eine besondere Botschaft: „LED-Wall für den guten Zweck“ prangt in breiten Lettern auf der 46 Quadratmeter großen elektronischen Werbefläche. Der Absender dieses Werbemotivs ist das MERKUR CASINO Duisburg. Normalerweise informiert die Spielbank auf ihrer LED-Wall über Aktuelles aus dem Spielbetrieb und anstehende Veranstaltungen. In der Vorweihnachtszeit verzichtet sie auf den exklusiven Werbekanal und stellt diesen stattdessen fünf Wohltätigkeitsvereinen kosten-frei für deren Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Und so flimmern nun die Werbebotschaften der lokalen Vereine über die digitale XXL-Bildschirmfläche. Dass sich die Organisationen auf einem solchen Medium präsentieren können, ist für sie keine alltägliche Werbeaktion. Zu den teilnehmenden Vereinen gehören das Tierschutzzentrum Duisburg, die I.S.A.R. Germany, die Bürgerstiftung Duisburg, die AIDS-Hilfe Duisburg/Kreis Wesel sowie VKM Duisburg – der Verein für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung. „Gemeinnützige Organisationen sind mit ihrer Arbeit das Rückgrat unserer Gesellschaft. Ihr Engagement findet jedoch oftmals nur am Rande der öffentlichen Wahrnehmung statt. Wir möchten mit unserer Aktion einen proaktiven Beitrag dazu leisten, dass diesen Vereinen eine größere öffentliche Präsenz zuteilwird“, erklärt David Schnabel, Geschäftsführer der MERKUR SPIELBANKEN NRW.

Seit dem vergangenen September ist die elektronische Werbefläche in der Duisburger Innenstadt in Betrieb. Jeden Tag kommen mehrere Tausend Menschen an ihr vorbei – ein perfektes Werbemedium, um die Botschaften der gemeinnützigen Vereine der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Ab Donnerstag, dem 15. Dezember, laufen die Motive der teilnehmenden Vereine zwischen 11 und 22 Uhr in Dauerschleife über die LED-Videowall. Jede Botschaft bleibt dabei für genau 60 Sekunden stehen, insgesamt sind das 132 Einblendungen pro Tag. Die Aktion geht bis Weihnachten. Doch es soll nicht die letzte dieser Art gewesen sein: „Die Option, unsere LED-Wall kostenfrei zu nutzen, wurde sehr gut angenommen. Wir können uns vorstellen, auch in Zukunft weitere solcher Projekte umzusetzen. Denn der Einsatz in den Vereinen ist unverzichtbar und verdient es, gesehen und geschätzt zu werden“, sagt David Schnabel.

Text und Foto: Merkur Spielbanken