27. Juli 2023 I.S.A.R. unterstützt Alzheimer-Projekt

In der vergangenen Woche haben sich die internationalen Partner des YOMI (You are on our mind) Projektes in Deutschland getroffen. Organisiert wurde das Treffen von I.S.A.R Germany auf dem Trainingsgelände des BRH Bundesverband Rettungshunde e.V. in Hünxe.

Das Projekt konzentriert sich auf die Verbesserung der Kenntnisse und Fähigkeiten von Such- und Rettungskräften sowie Notfallpersonal in Bezug auf vermisste Personen mit Alzheimer und Demenz. Im Rahmen des Projekts werden neben Empfehlungen für Behörden vor allem auch digitale Schulungsinhalte entwickelt, mit denen diese Fähigkeiten erworben werden können. Diese sollen über eine digitale Lernplattform und ein E-Portfolio öffentlich zugänglich gemacht und in künftige Ausbildungsprogramme integriert werden.

An dem Projekt sind neben I.S.A.R Germany weitere Organisationen aus der Türkei, Spanien, Irland, Ungarn und Slowenien beteiligt. Während des Treffens wurden umfangreiche Informationen rund um das Thema Alzheimer vermittelt und gesammelt, die sowohl auf wissenschaftlicher Basis durch die Besuche im Max-Planck Institut für Biologie des Alterns und im Exzellenzcluster CECAD (Cluster of Excellence Cellular Stress Responses in Aging-Associated Diseases) der Universität Köln untermauert als auch durch praxisnahe Eindrücke gefestigt wurden. So erhielten die Teilnehmenden beispielsweise in der Einrichtung „pro wohnen international“ in Oberhausen eine Einblick in das Pflege- und Betreuungswesen. Der gemeinnützige Verein unterstützt unter anderem Menschen mit Alzheimer/Demenz und deren Angehörige und engagiert sich aktiv in dem Bereich gesellschaftliche Aufklärung im Zusammenhang mit der Erkrankung.

Da die Alzheimer-Krankheit und andere Formen der Demenz nicht nur die Erkrankten, sondern auch Pflegekräfte, Katastrophenschutzteams, die Polizei und vor allem die Angehörigen betreffen, sollen weitere Besuche in den Heimatländern der verschiedenen Projektpartner auch dazu genutzt werden, ein möglichst breites Spektrum international bewährter Praktiken im Umgang mit Alzheimer zusammenzutragen, welches auf der späteren Schulungsplattform zur Verfügung gestellt wird.