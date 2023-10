23. September 2023 BMW zeichnet I.S.A.R.-Mitglied aus

Sie sind da, wenn andere Hilfe brauchen: Cristiano Alano, Anke Boysen, Markus Entter und Thomas Fahnauer sind die Preisträger des 12. BMW Group Awards für gesellschaftliches Engagement. Die feierliche Verleihung fand am 14. September in München statt. Der Award würdigt weltweit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich engagieren. Sie erhalten jeweils ein Preisgeld von 10.000 Euro für ihre Projekte.

Der BMW Group Award macht gesellschaftliches Engagement im Unternehmen sichtbar, er inspiriert andere zum Mitmachen und fördert dadurch soziale Initiative in der Belegschaft. „Diese Preisverleihung erfüllt mich Jahr für Jahr mit besonderem Stolz. Es ist einfach großartig, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die Verantwortung übernehmen und sich für andere Menschen einsetzen. Es ist bewundernswert, was sie in ihrer Freizeit auf die Beine stellen. Mit dem Award würdigen wir dieses Engagement und wollen damit ein Zeichen setzen: Wenn jeder ein wenig seiner Zeit für andere einsetzt, können wir gemeinsam so viel bewegen“, sagte Ilka Horstmeier, Mitglied des Vorstands der BMW AG, Personal und Immobilien, Arbeitsdirektorin, und Schirmherrin des Awards.

Sie helfen Menschen in Not

Der BMW Group Award genießt einen hohen Stellenwert im Unternehmen und vernetzt Ehrenamtliche untereinander. Auch in diesem Jahr haben sich wieder über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine der vier Auszeichnungen beworben. Elf Projekte hat die Jury für das Finale nominiert, alle Akteure nahmen an der Preisverleihung teil. Eines eint alle Engagierten: Sie wollen Lebensbedingungen von Menschen verbessern, die gesellschaftlich benachteiligt oder in Not geraten sind. Dafür spenden sie ihre Zeit und ihr Know-how. Alle Finalisten erhalten jeweils 2.500 Euro für ihre Initiativen.

Anke Boysen arbeitet bei der BMW Group in München. Sie bildet Rettungshunde für Hilfseinsätze aus. Die Ausbildung der Hunde ist ihre ganze Leidenschaft. Selbst ist sie als Hundeführerin bei der I.S.A.R. Germany Stiftung gGmbH weltweit bei Einsätzen der Rettungshundestaffel dabei – zuletzt beim Erdbeben in der Türkei. Die speziell ausgebildeten Rettungshunde können verschüttete Menschen aufspüren und helfen dabei, Leben zu retten.

Über den Preis

Verantwortung zu übernehmen, gehört zum Selbstverständnis der BMW Group. Bereits seit vielen Jahren fördert das Unternehmen das gesellschaftliche Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit dem BMW Group Award für gesellschaftliches Engagement honoriert das Unternehmen auf besondere Weise den persönlichen Einsatz der Mitarbeitenden. Gemeinsam mit den SOCIAL DAYS und der SOCIAL DRIVE IT-Plattform gehört er zu den drei Säulen von SOCIAL DRIVE, die die ehrenamtlichen Aktivitäten der Mitarbeitenden bündelt. Die zu verschiedenen Anlässen stattfindenden SOCIAL DAYS sollen das Interesse für gesellschaftliches Engagement bei den Mitarbeitenden fördern und sie dazu anregen, selbst aktiv zu werden. Die SOCIAL DRIVE IT-Plattform bietet verschiedene Aktivitäten an und gibt Engagierten die Möglichkeit, Unterstützer für ihre Projekte zu finden. So kommt gesellschaftliches Engagement in Bewegung.

Text: BMW Group. Original HIER