25. September 2023 I.S.A.R.-Auslandsteam trainiert in Mosbach

Bei einem gemeinsamen Training haben sich Mitglieder des I.S.A.R.-Ortungsteams, der Bergung und des medizinischen Teams Mitte September im Trainingscenter Retten und Helfen (TCRH) in Mosbach auf mögliche Auslandseinsätze vorbereitet.

Neben theoretischen Ausbildungsteilen rund um die Messung von Gasen, die Versorgung von Einsatzkräften und die Gefahr von Radioaktivität, ging es vor allem um den praktischen Umgang mit Rettungsgerät. So wurden unter anderem das Handling der Ringsäge als auch sicheres Abstützen von einsturzgefährdeten Gebäuden geübt. In einer Abschlussübung aller Einheiten wurde außerdem die Suche und Rettung von vermissten Personen trainiert. Ausbildungen und Übungen sind regelmäßiger Bestandteil der ehrenamtlichen Arbeit von I.S.A.R. Germany. Sie sind die Grundlage für alle Einsätze im In- und Ausland.