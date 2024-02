19. Februar 2024 I.S.A.R. erinnert an schweres Erdbeben in Türkei und Syrien

Mit einem kleinen Team von Einsatzkräften aus allen Bereichen des SAR-Teams hat I.S.A.R. Germany an Gedenkfeierlichkeiten zum Jahrestag des verheerenden Erdbebens in der Türkei und in Syrien teilgenommen. Die insgesamt sieben Kräfte informierten sich vor Ort über den Sachstand des Wiederaufbaus und besuchten ein Camp, in dem Menschen leben, die bei den schweren Beben im Jahr 2023 alles verloren haben.

I.S.A.R. Germany unterstützt die Menschen vor Ort noch immer und stellte unter anderem eine Trinkwasseraufbereitungsanlage zur Verfügung und richtete ein medizinisches Versorgungszentrum in der Region Kirikhan in der Provinz Hatay ein.

Überdies waren Einsatzkräfte von I.S.A.R. bei den Gedenkfeierlichkeiten zugegen. CEO Michael Lesmeister hielt ein Grußwort, in dem er einen Rückblick auf einen der größten Einsätze der Organisation gewährte.