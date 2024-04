19. März 2024 I.S.A.R.-Arzt Peter Kaup in Oberhausen ausgezeichnet

Peter Kaup, ein engagierter Bürger Oberhausens, setzt sich nicht nur als Facharzt für Allgemeinmedizin und Anästhesiologie für die Gesundheit seiner Mitmenschen ein, sondern auch weit über die Grenzen seiner Praxis in Sterkrade hinaus. Sein außergewöhnliches Engagement in verschiedenen Bereichen, vor allem aber seine Arbeit mit I.S.A.R. Germany, unterstreicht sein tiefes Verständnis für globale humanitäre Verantwortung und seine Bereitschaft, dort zu helfen, wo es am nötigsten ist.

I.S.A.R. Germany, eine Organisation, die sich auf internationale Such- und Rettungsaktionen sowie medizinische Hilfe nach Katastrophen spezialisiert hat, profitiert enorm von Dr. Kaups Fachwissen und Einsatzbereitschaft. Als Teil dieser Organisation hat er unzähligen Menschen in Krisengebieten Hoffnung und praktische Unterstützung geboten. Die Arbeit von I.S.A.R. Germany erfordert ein hohes Maß an Fachkenntnis, Engagement und die Bereitschaft, unter schwierigsten Bedingungen zu arbeiten. Dr. Kaups Beteiligung an solchen Einsätzen zeigt seine außergewöhnliche Hingabe und seinen Wunsch, einen positiven Unterschied im Leben anderer zu machen.

Oberbürgermeister Daniel Schranz hob in seiner Laudatio hervor, wie wichtig solches Engagement für Oberhausen und darüber hinaus ist. „Engagierte Menschen wie Dr. Kaup machen Oberhausen zu einer noch schöneren, noch besseren, noch menschlicheren Stadt“, sagte er. Durch sein Wirken bei I.S.A.R. Germany und in anderen ehrenamtlichen Positionen, wie als Kreisverbandsarzt des Deutschen Roten Kreuzes Voerde/Dinslaken/Hünxe oder als Vorsitzender der Bezirksstelle Ruhr der Ärztekammer Nordrhein, verkörpert Dr. Kaup das Ideal eines Bürgers, der sich weit über das erwartete Maß hinaus für das Wohl seiner Mitmenschen einsetzt.

Besonders während der Corona-Pandemie, als Dr. Kaup im Krisenstab der Stadt aktiv war, wurde sein unermüdlicher Einsatz für die Gemeinschaft deutlich. Seine Erfahrungen in der Notfall- und Palliativmedizin, gepaart mit seinem Engagement in der Katastrophenhilfe, machten ihn zu einem unschätzbaren Mitglied des Teams, das die Stadt durch diese herausfordernden Zeiten steuerte.

In der Anerkennung von Dr. Peter Kaups Engagement zeigt sich, wie Einzelpersonen durch ihren Einsatz in Organisationen wie I.S.A.R. Germany nicht nur lokal, sondern global einen Unterschied machen können. Sein Beispiel inspiriert und motiviert andere, sich ebenfalls für das Gemeinwohl einzusetzen und verdeutlicht die tiefgreifende Wirkung, die solches Engagement auf die Gesellschaft haben kann.